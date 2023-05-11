Политолог Дудаков: госсекретаря Блинкена могут сделать крайним за все провалы США в эпоху Байдена

Напомним, как сообщила 11 мая глава МИД ЮАР Наледи Пандор, страны БРИКС (объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) на грядущем саммите обсудят введение единой валюты внутри организации. По ее словам, этот вопрос будет включен в повестку дня встречи глав государств в Йоханнесбурге 22 августа. Пандор заявила, что дискуссия об общей валюте для блока вызвана тем, что страны БРИКС задаются вопросом — почему они не могут использовать в торговле свои собственные валюты вместо доллара США? Ранее эксперты сообщили, что повышение процентных ставок ФРС США, вкупе с геополитическими конфликтами, привели к росту стоимости доллара и всех видов товаров, в которые она заложена — в ущерб большинству развивающихся рынков. Это вызвало желание у целого ряда стран создать альтернативу доллару в качестве глобальной торговой валюты, резюмировали аналитики.