Политолог Дудаков: госсекретаря Блинкена могут сделать крайним за все провалы США в эпоху Байдена

Накануне стало известно, кто именно может занять пост госсекретаря США в случае второго президентского срока Джо Байдена — это нынешний глава ЦРУ Уильям Бернс. Как считает политолог-американист Малек Дудаков, этот политик намного менее склонен к резким политическим шагам, чем действующий госсекретарь Энтони Блинкен.
По данным американских СМИ, нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс может стать следующим американским госсекретарем. В иерархии американской политики, это второе лицо после президента и фактический глава МИД страны. Причем, по данным масс-медиа, это назначение станет возможным лишь в случае переизбрания Джо Байдена на второй президентский срок.
Как считают американские аналитики, Уильям Бернс в последнее время стал ключевой фигурой в поддержке Киева со стороны администрации Джо Байдена. За год, прошедший с начала военной спецоперации РФ на Украине, Бернс получил гораздо больше влияния в Белом доме, чем за весь предыдущий период своей работы в разведке США. Кроме того, по мнению экспертов, директор ЦРУ якобы «доказал превосходство» Вашингтона перед Россией.
Напомним, что нынешний американский президент Джо Байден ранее несколько раз говорил о своих намерениях баллотироваться на повторный срок. При этом он уточнял, что примет окончательное решение в начале 2024-го, на который запланированы выборы в США. Однако в середине апреля американский президент неожиданно выступил с официальным выдвижением на новую президентскую кампанию.
Как сообщил ФАН политолог-американист Малек Дудаков, на фоне начавшихся в Вашингтоне разговоров о возможной смене госсекретаря, в Белом доме резко обострилась закулисная борьба.
«С уходом Энтони Блинкена именно директор ЦРУ Уильям Бернс может превратиться в главного проводника внешней политики Соединенных Штатов. При этом сам Бернс, в отличие от действующего госсекретаря Блинкена, является наименее «ястребиным» представителем ближнего круга Джо Байдена, — указал эксперт. — Если Блинкен безусловно поддерживал все международные интервенции США, то Бернс чаще всего их критиковал. Например, он выступал резко против смены власти в Египте в результате «арабской весны» 2011 года, когда был свергнут «вечный» президент Хосни Мубарак. Он также был против участия США в свержении режима Муамара Каддафи в Ливии в том же 2011-м. При этом глава ЦРУ всячески поддерживал вывод американских войск из Афганистана, но не рассчитал, что кабульский режим так быстро рухнет под натиском талибов».
Эксперт напомнил — если Блинкен настроен и дальше воевать на Украине «до последнего украинца», то его возможный сменщик Бернс скорее выступает за заключение перемирия с Россией.
«На мой взгляд, подобная смена Блинкена на Бернса выглядела бы вполне логичной, особенно в случае провала украинского контрнаступления. По крайней мере, Белому дому было бы очень удобно сделать нынешнего госсекретаря-«ястреба» виновным во всех провалах эпохи Байдена, от Афганистана до Украины, — предположил аналитик. — Кроме того, нынешний госсекретарь Блинкен к тому же умудрился «замараться» во множестве политических скандалов. Так, он был тесно связан с украинскими бизнес-партнерами сына президента, Хантера Байдена, руководившими компанией Burisma Holdings. Также именно через Блинкена проходили китайские «пожертвования» в адрес Центра дипломатии имени Байдена в Университете штата Пенсильвания. Наконец, совсем недавно Энтони Блинкена прямо уличили в попытке выдать скандальное содержание ноутбука Хантера Байдена за «российскую дезинформацию».
Правда, вскоре после известия о возможном назначении Бернса на пост госсекретаря, либеральные американские СМИ вдруг начали «поливать грязью» директора ЦРУ, указал политолог.
«Неожиданно выяснилось, что Уильям Бернс каким-то образом был связан с миллиардером-педофилом Эпштейном, устраивавшим секс-вечеринки для топ-политиков и бизнесменов с участием несовершеннолетних. Видимо, это объясняется тем, что далеко не всем в элитах США хотелось бы, чтобы главный реалист в администрации Байдена стал во главе Госдепартамента. Поэтому, скорее всего, начавшаяся в Белом доме «схватка бульдогов под ковром» будет продолжена. И это само по себе может сильно осложнить проведение внятной внешней политики Америки — на фоне падения популярности Джо Байдена и разложения его команды», — заключил эксперт.
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