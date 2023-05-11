Появились подробности нападения украинских туристов на Ольгу Бузову в Швейцарии

Сотрудник отеля в Цюрихе, где телеведущая Ольга Бузова столкнулась с украинскими туристами, прокомментировал инцидент, сообщает «Абзац».
Случившееся было провокацией, заявил сотрудник. Он уточнил, что парень, который снимал все на видео, не является гостем отеля.
«Это была провокация. Человек, который снимал видео, не наш гость. Для нас это был очень неприятный инцидент», — рассказал он «Абзацу».
Менеджер Бузовой Антон Богославский в социальных сетях выразил недовольство касаемо этого инцидента. Он назвал высказывания туристов обычной провокацией, которая наполнена негативом и ненавистью. Поклонники телеведущей поддержали ее в комментариях и пишут, почему же такие граждане не находятся в своей стране, если у них такая яркая «патриотическая» позиция.
Стоит напомнить, что украинские туристы начали требовать Бузову высказаться на счет ситуации в их стране, однако телеведущая проигнорировала их и ушла. Провокаторы вслед звезде продолжали кричать оскорбительные выражения.