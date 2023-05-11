Появились подробности нападения украинских туристов на Ольгу Бузову в Швейцарии

Менеджер Бузовой Антон Богославский в социальных сетях выразил недовольство касаемо этого инцидента. Он назвал высказывания туристов обычной провокацией, которая наполнена негативом и ненавистью. Поклонники телеведущей поддержали ее в комментариях и пишут, почему же такие граждане не находятся в своей стране, если у них такая яркая «патриотическая» позиция.