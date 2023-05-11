Глава Минпросвещения Кравцов сообщил об изменениях в учебниках с учетом подходов СССР

Некоторые российские учебники изменят с учетом подходов, которые были в СССР. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
В беседе с ТАСС он подчеркнул, что нововведения коснутся книг, в том числе и по точным наукам.
«Учебники по математике, физике и географии также претерпевают качественные изменения, содержание (...) будет отражать подходы к этим предметам еще в СССР», – поделился Кравцов.
В планах у министерства также разработка нового пособия по обществознанию. Кравцов подчеркнул, что в действующем учебнике темы подаются в либеральном ключе. Поэтому важно создать учебник, в котором акцент будет смещен на настоящие ценности.
С 1 сентября в школах России появятся учебники с разделом про спецоперацию. По мнению замминистра просвещения Татьяны Васильевой, изменения появятся в дополнительных книгах для изучения предмета. В первую очередь их создают для старшеклассников.