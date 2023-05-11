«Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев»: Пригожин об обстановке в Бахмуте

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о тяжелой ситуации на флангах на Бахмутском (Артемовском) направлении.
По его словам,11 мая «музыканты» вошли в Бахмуте в так называемое «гнездо». Несмотря на это, силы, которые должны удерживать фланги на данном направлении, фактически без боя оставляют территории.
«Сегодня штурмовые группы ЧВК "Вагнер", продвигаясь к западным окраинам Артемовска, вошли в так называемое "гнездо" — до западных окраин осталось 625 метров. Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев: те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день проходя по десяткам или сотням метров, сегодня практически без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги», — заявил Пригожин, аудиокомментарий которого приводит его пресс-служба.
Как ранее указал основатель ЧВК «Вагнер», он требует от Минобороны России боеприпасы, чтобы сохранить жизни бойцов и окончательно освободить Бахмут.