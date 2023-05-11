Глава Курской области предупредил о росте числа попыток ВСУ наносить атаки с помощью БПЛА

Количество попыток Киева совершать атаки на приграничные регионы России может вырасти в ближайшее время, предупредил глава Курской области Роман Старовойт.
Политик объяснил действия украинских военных западной подготовкой к оправданию ударов по мирным населенным пунктам. Он напомнил, что недавно в эфире американского телевидения бывший генерал США завил о поддержке ударов по Курской, Белгородской и Воронежской областям.
«Сейчас поэтому идет подготовка общественного мнения в странах Запада для того, чтобы легитимизировать удары по мирным территориям», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, американские власти пытаются оправдать действия ВСУ военными интересами, так как Украине не удается достичь успехов в борьбе с Россией.
Ранее глава Курской области рассказал о частичном нарушении энергоснабжения региона из-за атаки на электроподстанцию в поселке Теткино.