Два советских памятника, связанных с советской историей, демонтировали во Львовской и Закарпатской областях Украины. Об этом сообщил советник главы местной военной администрации Олег Радик.
Фигуру скорбящей женщины в Мостиской общине Яворовского района убрали с помощью подъемного крана. О ее состоянии после демонтажа неизвестно.
По данным издания «Район Мукачево», власти села Ракошино Мукачевского района Закарпатской области снесли памятник советскому солдату. Также планируется демонтаж монумента в селе Великие Лучки, расположенном неподалеку.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков осудил решение Рижской думы о сносе памятника Александру Пушкину.