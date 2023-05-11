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На Западной Украине снесли два советских памятника

Общество
На Западной Украине снесли два советских памятника

Два советских памятника, связанных с советской историей, демонтировали во Львовской и Закарпатской областях Украины. Об этом сообщил советник главы местной военной администрации Олег Радик.

Фигуру скорбящей женщины в Мостиской общине Яворовского района убрали с помощью подъемного крана. О ее состоянии после демонтажа неизвестно.

По данным издания «Район Мукачево», власти села Ракошино Мукачевского района Закарпатской области снесли памятник советскому солдату. Также планируется демонтаж монумента в селе Великие Лучки, расположенном неподалеку.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков осудил решение Рижской думы о сносе памятника Александру Пушкину.
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