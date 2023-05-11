В ЦБ РФ сообщили о росте сбережений петербуржцев до 2,9 трлн рублей

В документе сказано, что на 1 апреля 2023 года сбережения петербуржцев за год выросли на 7%. По данным аналитиков, с начала этого года объемы денежных средств на вкладах увеличились на 2,4%, вклады в отечественной валюте составляют 87% накоплений жителей Северной столицы.