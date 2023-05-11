В ЦБ РФ сообщили о росте сбережений петербуржцев до 2,9 трлн рублей

Объем средств на счетах жителей Санкт-Петербурга достиг 2,9 трлн рублей. Об этом говорят данные отчета Центрального банка России.
В документе сказано, что на 1 апреля 2023 года сбережения петербуржцев за год выросли на 7%. По данным аналитиков, с начала этого года объемы денежных средств на вкладах увеличились на 2,4%, вклады в отечественной валюте составляют 87% накоплений жителей Северной столицы.
Начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка РФ Алексей Суслов отмечает, что приток средств граждан на текущие счета и депозиты в банках продолжается второй месяц подряд.
При этом потребительская активность оживилась, это говорит о том, что склонность к сбережению денежных средств у петербуржцев постепенно сокращается.
Ранее ЦБ сообщил о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% годовых пятый раз подряд.