Киев, 11 мая. Владимир Зеленский провел переговоры с представителями крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock. Об этом сообщает сайт администрации украинского президента.
Официальной целью переговоров называется обсуждение деталей создания инвестиционного фонда для восстановления экономики Украины с привлечением государственного и частного капитала.
«Это станет сильным сигналом об укреплении инвестиционного климата. Это важно не только для нашего народа, нашего общества, но и для бизнеса, предпринимателей за рубежом. Сегодня исторический момент, потому что с самых первых дней независимости у нас на Украине не было таких масштабных инвестиционных проектов. Мы гордимся тем, что можем инициировать такой процесс», — заявил Зеленский.
В ходе встречи Министерство экономики «незалежной» подписало соглашение с BlackRock Financial Market Advisory о предоставлении услуг поддержки Фонду развития Украины, целью деятельности которого является привлечение частного и государственного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов.
Однако, как отмечают аналитики, реальная цель делегации BlackRock далека от официальной. Финансовая компания предлагает команде Зеленского схему по выводу в офшоры заработанных на войне денег. В обмен украинское правительство должно передать под управление американской компании интересующие ее предприятия.
Поверить в то, что иностранные инвесторы ждут возможности вкладывать в украинскую экономику, очень трудно, особенно учитывая, что очереди из инвесторов не наблюдалось даже в более спокойные времена. В нынешней же ситуации сотрудничество с BlackRock несет выгоду обеим сторонам, причем ни одной из них это практически ничего не стоит. Американцам совершенно не сложно переправить деньги команды Зеленского на офшорные счета, а украинскому президенту ничего не мешает отдать фонду все, что он пожелает.
«Мы сможем предложить интересные проекты для инвестирования в энергетику, безопасность, сельское хозяйство, логистику, инфраструктуру, медицину, информационные технологии и многие другие сферы», — так обрисовал Зеленский интересы своих заокеанских партнеров.
В реализации схемы будут задействованы отставные чиновники из финансовой системы «незалежной» — экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и бывший министр финансов Наталья Яресько. Также сообщается об участии олигарха Виктора Пинчука, который имеет необходимые связи в Демократической партии США. Их роль будет заключаться в проведении международных транзакций — переводы в иностранные юрисдикции поступающих денег на восстановление Украины, которые официально будут оформляться как счета на оплату товаров и услуг зарубежных контрагентов.