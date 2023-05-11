Зеленский подписал соглашение с крупнейшим в мире инвестфондом BlackRock

Поверить в то, что иностранные инвесторы ждут возможности вкладывать в украинскую экономику, очень трудно, особенно учитывая, что очереди из инвесторов не наблюдалось даже в более спокойные времена. В нынешней же ситуации сотрудничество с BlackRock несет выгоду обеим сторонам, причем ни одной из них это практически ничего не стоит. Американцам совершенно не сложно переправить деньги команды Зеленского на офшорные счета, а украинскому президенту ничего не мешает отдать фонду все, что он пожелает.