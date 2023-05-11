Канцлер ФРГ впервые за 13 лет посетит Сеул для встречи с президентом Южной Кореи

Канцлер Германии Олаф Шольц прибудет в Сеул 21 мая для переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем. Об этом сообщил официальный представитель администрации южнокорейского лидера Ли До Ун.
Отмечается, что последний визит главы правительства Германии в Южную Корею был в 2010 году. Обе стороны надеются, что в ходе визита смогут укрепить свою экономическое сотрудничество.
«Ожидаем, что этот визит послужит ценной возможностью для укрепления экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере безопасности, углубления кооперации с нашим давним другом Германией», - отметил Ли До Ун.
Планируется, что Шольц прибудет в Южную Корею после встречи лидеров G7 в Хиросиме. В частности, он планирует посетить демилитаризованную зону на границе с КНДР.
Ранее Северная Корея выразила недовольство в связи с визитом Южнокорейского лидера в США. Пхеньян счел данный шаг провокацией и проявлением агрессии по отношению к КНДР.