Белоярскую АЭС в Свердловской области защитили от пожаров

Пожарная обстановка в районе Белоярской АЭС взята под контроль. Хотя возле расположения энергоблока №4 все еще горят асбестовские лесные массивы, угрозы для электростанции нет. Об этом заявили в Управлении информации и общественных связей АЭС.
Как пишет ИА «Время Пресс», для предотвращения возгораний вокруг энергоблоков объекта искусственно сформировали минерализованную полосу. Ее полностью очистили от горючих материалов и вспахали до минерального слоя почвы. Данная мера пресекает распространение огня.
Кроме того, на пути фронта пожара проложено множество грунтовых и асфальтированных дорог, имеются железнодорожные полотна, опаханные участки леса, ручьи. Помимо этого, физическая защита АЭС организована так, что переход на территорию атомной станции природного пожара невозможен.
По словам руководителя специальной пожарно-спасательной части №35 Даниса Ахметзянова, в круглосуточном режиме пожар тушат больше 70 специалистов. Они активно используют пожарную технику, водополивочные машины городских служб, грейдеры и трактора для опашки.