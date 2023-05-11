Взаимодействие власти и бизнеса в условиях СВО обсудили в медиацентре «Патриот»

Предприниматели и юристы обсудили на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» «Может ли российский бизнес забыть о прибыли в условиях СВО» проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности в РФ и меры, которые необходимо предпринять, чтобы снизить давление надзорных органов.
Напомним, президент России Владимир Путин до первого июня ждет от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) идеи по внесению в уголовное законодательство поправок для снижения административного давления на бизнес. Проблемы либерализации условий для ведения бизнеса в России вызывают мощную дискуссию в обществе, в ходе которой зачастую противопоставляются интересы бизнеса и страны. Однако в текущих условиях внешнего давления грань между публичными и частными интересами российского бизнеса постепенно стирается, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.
По его словам, уже в период пандемии начал выстраиваться качественный диалог бизнеса и власти, который не только позволил нивелировать риски необоснованного административного и уголовно-правового воздействия на предпринимателей, но и консолидировать усилия государства и бизнес-сообщества на преодоление возникших трудностей. Этот процесс взаимодействия частного бизнеса и государства усилился после начала СВО на Украине.
«Одна из граней патриотизма это объединение усилий предпринимателей во имя экономической стабильности нашей родины, и в первую очередь повышение ее обороноспособности. Предприниматели сейчас находятся в достаточно сложной ситуации, им приходится перестраивать логистические цепочки, им приходится переориентироваться с недружественных стран на те, которые поддерживают Россию. Между тем бизнес спокойно реагирует на обращения государства, и мы сами проявляем инициативы по поддержке наших ребят, которые находятся на передовой», — заявил Панов
Касаясь вопросов сотрудничества бизнесменов с Экспертным центром по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов, Дмитрий Панов отметил необходимость проработки дополнительных инвестиционных гарантий, а также выстраивания здоровых, прозрачных отношений в рамках государственных и муниципальных контрактов, доступных для всех участников рынка и реализуемых без избыточных барьеров.
Доцент РАНХиГС, член генерального совета «Деловой России», руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева считает важным смягчить надзор за предпринимателями, потому что это позволит раскрыть потенциал российского бизнеса, от чего напрямую зависит экономическая безопасность страны и перспективы развития российской экономики.
Либерализации уголовного и уголовно-процессуального законодательства, по ее словам, сегодня направлена в основном на защиту предпринимателей от прекращения хозяйствующей деятельности в ходе расследования уголовных дел. По некоторым преступлениям, например, которые квалифицируются как противоправные деяния в соответствии со ст. 76.1 УК РФ, предприниматели освобождаются от уголовной ответственности в случае полной уплаты размера ущерба и штрафа.
«Сегодня уделяется большое внимание защите прав субъектов предпринимательской деятельности в контрольно-надзорных мероприятиях, защите предпринимателей в уголовном процессе, и я считаю, что сделано очень многое. Напомню, что недавно был принят закон, который дает возможность бизнесу, отступившемуся по налоговым платежам с умыслом, оплатить их без погружения в уголовно-правовую плоскость», — рассказала Авдеева.
Начальник аналитического отдела Уполномоченного по защите прав предпринимателей Евгений Кононов затронул одну из острых правовых коллизий, которая касается проблемы пересмотра итогов приватизации. По его словам, сейчас в различных регионах РФ принимаются судебные решения, на основе которых выкупленная предпринимателями в 1990-х годах собственность возвращается государству.
«Мне как юристу непонятно, как выносятся и принимаются такие решения, поскольку законодательством установлены четкие сроки исковой давности один-три года по оспоримым и ничтожным сделкам. Напомню, что по Гражданскому кодексу 1995 года эти сроки были когда-то от трех до десяти лет, но законодатель их сократил», — заявил Кононов.
По его мнению, вместо того, чтобы возвращать госсобственность, приватизированную с нарушениями, используя ссылку на то, что Федеральная антимонопольная служба или прокуратура совсем недавно об этом узнали, правильнее было просто выкупать ее, если в ней очень нуждается государство. Предприниматели, владеющие собственностью, выкупленной ранее у государства, по словам юриста, уже вложили какие-то средства в нее, и имеют полное право получить компенсацию в случае, если собственность изымается для госнужд.
«Действительно, могут появиться условия, когда государство вынуждено изъять имущество у частных лиц для общественных государственных целей. Но для этого существует цивилизованный институт национализации», — отметил Евгений Кононов.
Начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Санкт-Петербурга Алина Алботова рассказала, как прокуратура встает на защиту предпринимателей, когда они повергаются необоснованным наказаниям со стороны налоговых и надзорных ведомств. По ее словам, случается, что юридические лица привлекаются контролером к административной ответственности без учета изменений в КОАП, которые говорят о необходимости проведения контрольно-надзорных мероприятий перед привлечением к административной ответственности.
«Мы, безусловно, реагируем на это. Был у нас один случай, когда более 250 тысяч рублей наложенных штрафов было отменено по результатам нашей проверки», — рассказала Алботова.
Помогает прокуратура, по ее словам, не только предпринимателям, но и простым гражданам, которые стали жертвами банковских мошенников. Например, в случае, когда люди преклонного возраста поддаются на уговоры менеджеров, и переводят свои денежные накопления на счета коммерческих инвестиционных фондов. Вернуть пенсионерам деньги, которые согласились на более выгодное предложение инвестфонда непросто, поскольку законодательство недостаточно четко регулирует эту сферу отношений, но прокуратура, отметила она, находит возможность решить проблему, когда жертвами мошенников стали пожилые люди.
«По тем обращениям, которые к нам поступали, банками, по результатам нашего с ними взаимодействия, были приняты индивидуальные решение о возвращении денежных средств. В целом о ситуации мы знаем и о необходимости изменения федерального законодательства информировали Генеральную прокуратуру», — заявила Алина Алботова.
Дмитрий Панов также отметил активное участие прокуратуры в защите прав предпринимателей. По его словам, многим предпринимателям с помощью прокуратуры удалось отстоять докризисную процентную ставку по кредитам, когда в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ банки начали принуждать заемщиков подписывать соглашения о повышении процента банковского кредита. Если заемщик не соглашался на новые условия, банки переставали кредитовать предприятия. И только вмешательство прокуратуры помогло предпринимателям решать возникшие проблемы с банками, отметил Дмитрий Панов.