Взаимодействие власти и бизнеса в условиях СВО обсудили в медиацентре «Патриот»

По его мнению, вместо того, чтобы возвращать госсобственность, приватизированную с нарушениями, используя ссылку на то, что Федеральная антимонопольная служба или прокуратура совсем недавно об этом узнали, правильнее было просто выкупать ее, если в ней очень нуждается государство. Предприниматели, владеющие собственностью, выкупленной ранее у государства, по словам юриста, уже вложили какие-то средства в нее, и имеют полное право получить компенсацию в случае, если собственность изымается для госнужд.