Настоящее и будущее Пакистана: Имран Хан дал развернутое интервью накануне собственного ареста

Тем более что приход новой власти в Афганистане привел к стабилизации обстановки в стране, чего не было здесь на протяжении более 40 лет. Первоочередной задачей Хан считает налаживание связей с Кабулом, однако действующие власти Пакистана этого не делают, боясь испортить отношения с США.