Настоящее и будущее Пакистана: Имран Хан дал развернутое интервью накануне собственного ареста

Исламская Республика является одним из ключевых игроков в Южной Азии.
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан дал интервью изданию UWI за два дня до собственного ареста. Разговор был посвящен текущей обстановке в мире и положению республики в нем.
Хан пользуется поддержкой многих миллионов своих сограждан, разочаровавшихся в проамериканской власти спустя год после его отстранения. Сегодня сторонники политика участвуют в массовых беспорядках, обострившихся с началом судебного процесса против Имрана по обвинению в коррупции.
Политический ориентир
В ходе интервью Хан рассказал, что Индия, на его взгляд, является примером для подражания в сфере внешней политики.
«Проблема в том, что когда вы становитесь частью блока, вы отталкиваете всех остальных, кто не входит в него. Я всегда утверждал, что Индия проводит одну из лучших внешних политик. Она гарантирует себе уважение в мире благодаря собственной независимости. Индия была неприсоединившейся страной во время холодной войны и в итоге поддерживает отношения со всеми государствами», — объяснил он.
Внимание к Ближнему Востоку
Говоря о Ближнем Востоке, политик отметил, что Пакистан работал над потеплением отношений между Саудовской Аравией, Ираном и Турцией. Это должно было привести к завершению войны в Йемене. Кроме того, Аравийский полуостров в таком случае должен стать центром региональной торговли.
«Посмотрите на Европейский союз. Они повысили свой уровень жизни, торгуя друг с другом. А теперь посмотрите на нас: у нас огромная проблема на нашей восточной границе, мы не можем торговать там. С другой стороны, мы почти не инвестировали в какую-либо торговлю с остальными нашими соседями», — констатировал политик.
Турецкое направление
Хан рассматривает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как «истинного государственного деятеля мусульманского мира». Помимо укрепления экономических связей, экс-премьер выступал и продолжает выступать за наращивание культурного взаимодействия двух стран с упором на молодежь: в качестве задачи Хан указывает вытеснение западных нарративов собственным богатым национальным наследием.
Также политик уверен, что Эрдоган победит на грядущих выборах в Турции, так как его партия и сама политика грамотно выстроены.
К народным волнениям
Комментируя беспорядки в Пакистане, Хан отметил, что очевидным решением является проведение досрочных выборов, так как они принесут политическую стабильность.
«Ничто не вечно. Единственная постоянная вещь в мире — это перемены. И я вижу происходящие изменения: другие страны, такие, как Китай, превращаются в экономических гигантов. Из-за войны на Украине Россия также сближается с Китаем гораздо сильнее, чем когда-либо. Итак, я думаю, в будущем старая глобальная энергетическая система изменится, как это всегда происходило в истории», — отмечает он.
Отношения с соседями
Основным внешнеполитическим направлением для Пакистана Хан называет Афганистан, длина границ с которым составляет 2,5 тысячи километров. Через эту страну можно было бы проложить железную дорогу до Центральной Азии, что сильно бы изменило товарные потоки в регионе. Учитывая одно из ключевых мест Исламабада в этом маршруте, ему был бы обеспечен рост благосостояния.
Тем более что приход новой власти в Афганистане привел к стабилизации обстановки в стране, чего не было здесь на протяжении более 40 лет. Первоочередной задачей Хан считает налаживание связей с Кабулом, однако действующие власти Пакистана этого не делают, боясь испортить отношения с США.
«Итак, только потому, что США расстроятся, мы перестанем думать о нашем будущем. Чем это можно объяснить?», — задает вопрос бывший премьер.
Исламабад и реформы
Хан убежден, что Пакистану необходимы реформы практически во всех сферах жизни, но больше всего в утверждении верховенства закона, чего до сих пор не было.
«Причина, по которой Пакистан становится несостоявшимся государством, заключается в нашем законе джунглей. Говорили, что если бы не военное положение, страна была бы во власти этих семей, которые думают, будто они выше закона, независимо от того, сколько преступлений они совершат», — отмечает он.
Для реализации радикальных реформ у кабмина недостаточно исполнительной власти, так как она фактически разделяется военным руководством. Начальник штаба армии Пакистана Камар Джавед Баджва в годы активной деятельности Хана контролировал избирательную комиссию, Национальное бюро подотчетности, средства массовой информации, создавал политические альянсы, что гарантировало невозможность преобразований.
«Он позаботился бы о том, чтобы могущественные мошенники не были осуждены», — выделил виновника бывший премьер-министр.
В заключение Хан отметил, что правительство и военные не находятся на одной стороне, а воцарению цивилизованного общества и процветанию препятствует отсутствие верховенства закона.
Он не считает, что существует смысл в формировании правительства, не имеющего подавляющей поддержки народа либо зависимого от «союзников» из числа военных.