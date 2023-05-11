Бывший министр спорта РФ Колобков обвинил МОК и FIE в безволии

Бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что Международная федерация фехтования (FIE) и Международный олимпийский комитет (МОК) слишком безвольны и нерешительны, чтобы позволить сильнейшим российским спортсменам участвовать в соревнованиях.
Колобков считает, что решение FIE не допускать сильнейших российских фехтовальщиков до международных турниров объясняется лишь нерешительностью и отсутствием воли.
По его мнению, МОК всего лишь дал рекомендацию относительно допуска спортсменов из России, а федерация могла сама принять решение.
«неучастие таких великих спортсменов и других потенциальных спортсменов - это нонсенс», — сказал Колобков в беседе с РИА Новости.
Экс-министр спорта считает, что подобные решения будут приниматься и в других спортивных федерациях. При этом он не теряет надежду на то, что организации все же допустят всех российских спортсменов.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась по поводу недопуска российских фехтовальщиц до международных турниров.