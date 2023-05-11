VK и Studio 21 запустили совместный проект для поддержки начинающих хип-хоп-исполнителей

Креативная платформа «Простор» от «ВКонтакте» совместно с радиостанцией Studio 21, «VK Музыкой», VK Records и FMT.JETLAG запускают проект «Форс» для начинающих исполнителей в жанре хип-хоп. Об этом собщается в пресс-релизе VK.
Участники прослушают лекции, побывают на мастер-классах от профессиональных музыкантов, а финалисты попробуют записать собственные хиты и попасть в эфиры Studio 21.
Помогать и оценивать работу новичков будут главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик, который работал с многими артистами, в числе которых Баста, Тимати, Элджей, L'One и Snoop Dogg. А также генеральный продюсер студии Виктор Худошин и другие специалисты.
Молодым талантам необходимо зачитать на камеру свои тексты под понравившиеся биты и отправить видеозаявку для участия в конкурсе. Биты появятся в открытом доступе от четырех известных саунд-продюсеров, среди которых CVPLLV, FRESCO и LDMA. Отборочный этап начался 10 мая и продлится 14 дней.
100 лучших попадут в «Форс» и начнут работу над образом артиста, научаться сотрудничать с лейблами, изучат историю хип-хопа в России, обсудят съемки клипов и создание музыки.
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