VK и Studio 21 запустили совместный проект для поддержки начинающих хип-хоп-исполнителей

Помогать и оценивать работу новичков будут главный редактор «VK Музыки» Сергей Мудрик, который работал с многими артистами, в числе которых Баста, Тимати, Элджей, L'One и Snoop Dogg. А также генеральный продюсер студии Виктор Худошин и другие специалисты.