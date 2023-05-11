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Добыча нефти в РФ в марте сократилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки

Экономика
Добыча нефти в РФ в марте сократилась до 9,7 миллиона баррелей в сутки

Добыча нефти в России сократилась в марте до 9,7 миллиона баррелей в сутки в сравнении с уровнем февраля. Об этом сообщается в майском докладе ОПЕК.

Сообщается, что добыча нефти в марте снизилась на 282 тысячи баррелей в сутки до 11,1 миллиона. Из него 1,4 миллиона приходится на конденсат.

«Добыча жидких углеводородов в России в марте снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 282 тысячи баррелей в сутки, в среднем до 11,1 миллиона баррелей в сутки. Из этого объема 9,7 миллиона баррелей в сутки приходится на сырую нефть», — говорится в отчете.

Ранее польская нефтяная компания Orlen сообщила о своих потерях из-за отказа от российской нефти. Данное решение обходится фирме в 27 миллионов долларов в день.
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