Глава Минюста Польши Зебро назвал канцлера ФРГ Шольца продолжателем традиций Геббельса

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей речи о Второй мировой войне переворачивает факты подобно нацистскому министру пропаганды Йозефу Геббельсу, заявил глава Минюста Польши Збигнев Зебро.
Польский политик прокомментировал выступление немецкого политика в Европарламенте. В своей речи Шольц сообщил, что во время войны Германия была оккупирована нацистами.
«Можно сказать, что таким образом канцлер Шольц отсылал к традиции своего известного соотечественника, некоего Геббельса, который мог бы даже позавидовать творческой изобретательности канцлера Шольца», — подчеркнул Зебро.
Канцлер Германии также заявил, что западные страны не должны «дать запугать» себя военным парадом в Москве. По его словам, посыл Европы на 9 мая заключается в невозможности победы прошлого над будущим.