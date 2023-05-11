Мошенники в Свердловской области крали средства через незаконные коммунальные платежи

Уголовное дело по факту хищения средств граждан с помощью незаконного начисления платы за коммунальные услуги завели в Каменском районе Свердловской области. Об этом заявили региональной прокуратуре.
Как пишет ku66.ru, во время проверки сотрудники прокуратуры установили факт незаконного взимания работниками ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» коммунальной платы с жителей домов. Оказалось, что дома в селах Сосновском и Новоисетском относятся к блокированной застройке. Они отсутствуют в том реестре многоквартирных домов, которыми управляет какая-либо компания. Однако их жителям осуществлялось начисление платежей, сообщили в облпрокуратуре.
Так, жильцам трех квартир насчитали свыше 207 000 рублей. И частично эту сумму квартиросъемщики оплатили. Результаты проверки специалисты передали в СКР. И там в отношении должностных лиц управляющей компании возбудили уголовное дело по факту мошенничества, поделились в пресс-службе ведомства.