Мошенники в Свердловской области крали средства через незаконные коммунальные платежи

Как пишет ku66.ru, во время проверки сотрудники прокуратуры установили факт незаконного взимания работниками ООО «Управляющая компания «Дирекция единого заказчика Каменского городского округа» коммунальной платы с жителей домов. Оказалось, что дома в селах Сосновском и Новоисетском относятся к блокированной застройке. Они отсутствуют в том реестре многоквартирных домов, которыми управляет какая-либо компания. Однако их жителям осуществлялось начисление платежей, сообщили в облпрокуратуре.