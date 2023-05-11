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Bloomberg: компания Microsoft не повысит зарплату сотрудникам из-за инвестиций в сферу ИИ

Общество
Bloomberg: компания Microsoft не повысит зарплату сотрудникам из-за инвестиций в сферу ИИ

Компания Microsoft до конца года не планирует повышать зарплаты работникам. Вместо этого администрация инвестирует в искусственный интеллект.

О планах предприятия сообщает издание Bloomberg со ссылкой на главного исполнительного директора организации Сатью Наделла. Он уверен, что это поможет справиться с макроэкономическими потрясениями.

Стоит отметить, что в 2023 году вопрос увеличения зарплат все же рассмотрят. Однако это касается только тех, кто работает на почасовой основе.

Ранее сценаристы и писатели Америки вышли на забастовку. Задействованные в работе над известными кинопродуктами сотрудники требуют повышения зарплаты. Они также указали на необходимость улучшить условия работы в таких крупных компаниях, как Walt Disney и Netflix.
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