Тренер ХК ЦСКА Федоров заявил, что проигнорирует чемпионат мира по хоккею без России

Федоров не будет смотреть турнир из-за того, что Россия в нем участвует. Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила РФ права организовать ЧМ в Санкт-Петербурге и не допустила российскую сборную по хоккею до чемпионата.