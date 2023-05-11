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Тренер ХК ЦСКА Федоров заявил, что проигнорирует чемпионат мира по хоккею без России

Спорт
Тренер ХК ЦСКА Федоров заявил, что проигнорирует чемпионат мира по хоккею без России

Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров сказал, что будет игнорировать Чемпионат мира – 2023 по хоккею.

Федоров не будет смотреть турнир из-за того, что Россия в нем участвует. Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила РФ права организовать ЧМ в Санкт-Петербурге и не допустила российскую сборную по хоккею до чемпионата.

«Как они к нам, так и мы к ним. Там России нет. Если понадобится какая-то информация, то мы ее запросим», — заявил Федоров.

Чемпионат мира – 2023 по хоккею будет проходить с 12 по 28 мая в Латвии, в столице Риге и Финляндии, в городе Тампере.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск российских фехтовальщиц до соревнований. Тарасова уверена, что данная мера временная.
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