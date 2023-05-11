Тренер ХК ЦСКА Федоров заявил, что проигнорирует чемпионат мира по хоккею без России

Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров сказал, что будет игнорировать Чемпионат мира – 2023 по хоккею.
Федоров не будет смотреть турнир из-за того, что Россия в нем участвует. Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) лишила РФ права организовать ЧМ в Санкт-Петербурге и не допустила российскую сборную по хоккею до чемпионата.
«Как они к нам, так и мы к ним. Там России нет. Если понадобится какая-то информация, то мы ее запросим», — заявил Федоров.
Чемпионат мира – 2023 по хоккею будет проходить с 12 по 28 мая в Латвии, в столице Риге и Финляндии, в городе Тампере.
Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала недопуск российских фехтовальщиц до соревнований. Тарасова уверена, что данная мера временная.