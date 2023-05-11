Не стоит путать: как отличить психологическую патологию от «планового» возрастного кризиса

Как отличить обычный возрастной кризис от эмоционального выгорания, депрессии и прочих патологических «перегибов»? Об этом и о многом другом ФАН рассказала психотерапевт, кандидат психологических наук Софья Сулим.
У каждого человека случаются трудности и возникают не самые приятные эмоции. Впрочем, что касается эмоций, психологи в один голос утверждают, что, «негативные», они тоже имеют право на существование и, более того, даже должны присутствовать в жизни для гармоничного развития личности. Впрочем, это легко объясняется, если негативное психологическое состояние вызвано внешними объективными факторами. А если нет?
Психологические кризисы — это не страшно
Бывает и вовсе странное явление: внешне у человека все хорошо, но внутри ему отчего-то плохо. Хорошая работа, прекрасная семья, друзья рядом, и, вроде бы, достойная жизнь — но человек погрязает в депрессии и апатии.
Психолог, психотерапевт, кандидат психологических наук Софья Сулим предполагает, что это скорее всего возрастной кризис — состояние «про то, что человек в этот период жизни осознает не все свои смыслы».
«Я как раз работаю в категории от 30-ти до 50-ти. Тема — кризис среднего возраста. У каждого человека на определенном этапе возникает потребность переосмысления жизни. Чаще всего она не осознанная», — отмечает Сулим.
Как правило, специалисты отмечают, что кризиса бояться не стоит, и такое состояние нормально: рано или поздно оно настигает каждого человека. Главное, правильно их проживать и «не запускать».
Что стоит за возрастным кризисом
Многие психологи отмечают, что кризис — это всегда этап некоего перехода: как раньше жить уже невозможно, человек словно «вырос» из этого, а как иначе — еще не знает. Несмотря на, порой, глубокое непонимание происходящего, человек ищет выход из положения, и основным «симптомом» кризисов является глубокая потребность переосознания жизни, постановка различных экзистенциальных вопросов.
«Маркер кризиса — если идет переоценка и переосмысление, проявляются новые ценности и наши новые части, которые дремали всю жизнь и еще до сих пор не проявлены. Это они «недовольны», и, если человеку чего-то не хватает, это значит, что он в себе еще что-то не проявил», — подтверждает психотерапевт.
По мнению специалиста такой «частью» человека может быть некое занятие, которое также имеет для него смысл помимо «социальной правильности». Это могут быть разные хобби, реализация своих спортивных ресурсов или раскрытие таланта в той или иной области искусства.
«Есть период, когда мы реализуем социальные шаблоны, и это нормально — ну там учеба, работа. А дальше идет период, ЮНГ как раз об этом говорил, — это индивидуальный путь развития души. Душа все равно возьмет свое, то есть те смыслы, которые уже за пределами выживания лежат», — рассказывает Софья Сулим.
Кризисы подстерегают человека не только в «среднем» возрасте. Существует кризис «четверти жизни», настигающий человека после 20 лет. Есть и более ранние, через которые проходит каждый человек, не задумываясь — это главные кризисы детства и подростковый возраст.
Выгорание, истощение, депрессия — не равно «кризис»
Важно не путать кризисы с эмоциональным выгоранием, когда человек тоже ощущает апатию, отсутствие смыслов и полную потерянность. Выгорание, в отличие от возрастного кризиса, вызвано тем, что человек безуспешно и бессмысленно пытается соответствовать социуму, тем, что он находится не на своем месте, а также сильной усталостью. Оно может привести к истощению нервной системы, а оно уже, в свою очередь, является тревожным звоночком и явным симптомом клинической депрессии.
Клиническая депрессия, по словам Софьи Сулим, — это такое понятие, когда применяется уже медикаментозная терапия. В таком состоянии уровень серотонина и дофамина не вырабатывается организмом естественным образом, а блокируется. Уровень кортизола и гормонов стресса зашкаливает, то есть человек просто не справляется физически.
Ранее психолог Софья Сулим подробно рассказала ФАН о том, к чему может привести эмоциональное выгорание, а также как оно проявляется и есть ли рецепт, чтобы от него избавиться.