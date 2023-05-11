Не стоит путать: как отличить психологическую патологию от «планового» возрастного кризиса

Важно не путать кризисы с эмоциональным выгоранием, когда человек тоже ощущает апатию, отсутствие смыслов и полную потерянность. Выгорание, в отличие от возрастного кризиса, вызвано тем, что человек безуспешно и бессмысленно пытается соответствовать социуму, тем, что он находится не на своем месте, а также сильной усталостью. Оно может привести к истощению нервной системы, а оно уже, в свою очередь, является тревожным звоночком и явным симптомом клинической депрессии.