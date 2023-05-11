Экономист Зайченко оценил «угрозы» президента США Джо Байдена о дефолте

Глобальный кризис постепенно накрывает американскую экономику. Белый дом призывает Конгресс повысить потолок госдолга, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. Стране грозит дефолт, что фактически признал американский глава. Он отметил, что из-за экономических проблем Штатов с такими же трудностями могут столкнутся и другие государства.