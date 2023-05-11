Экономист Зайченко оценил «угрозы» президента США Джо Байдена о дефолте

Экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко в комментарии ФАН оценил «угрозы» президента США Джо Байдена и возможность их возникновения.
Глобальный кризис постепенно накрывает американскую экономику. Белый дом призывает Конгресс повысить потолок госдолга, однако окончательного решения по этому вопросу пока нет. Стране грозит дефолт, что фактически признал американский глава. Он отметил, что из-за экономических проблем Штатов с такими же трудностями могут столкнутся и другие государства.
По мнению Вячеслава Зайченко, на данный момент для американской экономики больше вероятен технический дефолт, что немного отличается от того, о чем заявляет американский лидер.
«Вряд ли на самом деле дефолт Америки возможен в том виде, в котором представляет его Джо Байден. В любом случае, если что-то будет, то что-то техническое. Но технический дефолт как раз сейчас и грозит в силу того, что мы знаем, что Конгресс не поднимает порок государственного долга», — отметил специалист.
Дискуссия о повышении госдолга продолжается. Так, группа из 43 республиканцев в Сенате США отказалась поднимать потолок госдолга без предварительного сокращения государственных расходов администрацией Белого дома. Ранее депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман назвал ситуацию типичным примером политических торгов.