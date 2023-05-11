Александр Дудчак: падение нефтегазовых доходов РФ ни в коем случае не является катастрофой

Как сообщило накануне Министерство финансов РФ, нефтегазовые доходы бюджета страны за первые четыре месяца 2023-го оказались на 52% ниже, чем за тот же период 2022 года, и составили 2,282 триллиона рублей. По словам российского экономиста Александра Дудчака, эти цифры вовсе не являются катастрофическими для страны.
«Месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню в 8 триллионов рублей в год», — сообщили в Минфине. Снижение доходов эксперты связывают с высокой базой сравнения прошлого года, а также со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. Ранее Минэнерго сообщило о снижении дисконтов на российскую нефть.
Напомним, с 5 декабря 2022 года страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), а также Австралия согласовали введение «потолка цен» на поставляемую морем российскую нефть в 60 долларов за баррель. Такую же меру утвердила Еврокомиссия. А 5 февраля ЕС ввел эмбарго на поставки нефтепродуктов из России (бензина, дизеля, керосина и мазута) и совместно с G7 установил «потолок цен» на нефтепродукты из России.
Как сообщил ФАН экономист, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак, сегодня государство должно вкладываться в другие способы доставки углеводородов странам-потребителям.
«Да, с одной стороны, нефтегазовые доходы России упали, но они упали по сравнению с пиком нефтегазовых цен, который наблюдался в мире год назад. В целом, на мой взгляд, идет нормальный процесс — у России остаются ресурсы, а у Запада остается дефицит энергоресурсов. Да, они, вроде бы, остались при своих деньгах. Но, на самом деле, теперь им приходится тратить гораздо больше, чем раньше, на покупку тех же энергоресурсов у Соединенных Штатов. По сути, европейцы сегодня «морозят себе уши» назло непонятно кому», — указал аналитик.
Все это, продолжил он, происходит в рамках политики Вашингтона по нанесению максимального ущерба экономике стран Евросоюза, и снижению ее конкурентоспособности.
«Само по себе падение нефтегазовых доходов России ни в коем случае нельзя назвать катастрофой. Во-первых, у нашей страны довольно большая доля не нефтегазовых доходов, во-вторых, происходит переориентация поставок углеводородов на другие рынки. Параллельно наша страна увеличивает мощности по сжижению газа и его транспортировке. Это то, чего нашей экономике остро не хватало раньше, когда основная ставка делалась на поставки нефти и «голубого золота» по трубопроводам. Сейчас практика показала, что государство должно вкладываться в другие способы доставки углеводородов странам-потребителям. По сути, мы наблюдаем смену модели управления всем этим бизнесом», — сообщил аналитик.
Для России ничего страшного не происходит, а европейцам, которые получают огромные счета за газ и другие услуги ЖКХ, предельно понятно, насколько правильный выбор они сделали, введя санкции против РФ, считает эксперт.
«В то время, как европейские домохозяйства могут позволить себе все меньше, ключевые решения принимают их политические лидеры, показавшие себя «продажными шкурами США» — такие, как Эммануэль Макрон, Олаф Шольц или Джорджа Мелони, — сообщил Дудчак. — Да, сейчас расходы России действительно очень велики — это и высокие социальные обязательства, и обустройство жизни в новых регионах, и прием сотен тысяч беженцев с Украины, и огромные военные расходы. Для того, чтобы нам по-прежнему на все хватало, важна четкая финансовая политика, которую проводит Центробанк РФ. Допустим, для восстановления Мариуполя в бюджет закладываются совершенно отдельные средства — путем целевой эмиссии. Бюджет — это все-таки не «ящик с деньгами», из которого берутся средства сразу на все нужды».
В конечном счете, указал эксперт, мы не должны зависеть от того, сколько именно валюты придет в страну, и за счет чего мы будем решать свои внутренние проблемы.
«Когда Советский союз в 1920-1930-е развивал свою индустрию, или восстанавливался после Второй Мировой, мы никаким образом не зависели от того, сколько нефти мы продали в Западную Европу. Деньги всегда на все находились, и высокой инфляции почему-то не наблюдалось. Сегодня мы почему-то забыли все то, за счет чего была создана наша величайшая держава. А мы почему-то до сих пор продолжаем следовать опыту, который в 1990-е нам навязали извне, и свято его чтем. Думаю, именно этот вопрос стоит иногда задавать в адрес наших финансовых властей», — заключил Александр Дудчак.
Напомним, ранее Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета в январе–апреле составил 3,4 триллиона рублей, а непосредственно в апреле — чуть более 1 триллиона рублей. Таким образом, по итогам четырех месяцев промежуточный дефицит превысил запланированный на весь год (около 2,9 триллиона рублей). По словам аналитиков, это означает, что, чтобы уложиться в дефицит, заложенный в законе о бюджете, правительству РФ нужно будет выдержать бюджет в профиците в оставшиеся месяцы года. Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что бюджет в оставшейся части года будет профицитным, «что говорит о его устойчивости». «В целом, уровни дефицитов будут около целевых значений. Платежный баланс России продолжает оставаться здоровым, с определенным профицитом текущего счета», — сообщил помощник президента.