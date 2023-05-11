Александр Дудчак: падение нефтегазовых доходов РФ ни в коем случае не является катастрофой

Напомним, ранее Минфин РФ сообщил, что дефицит федерального бюджета в январе–апреле составил 3,4 триллиона рублей, а непосредственно в апреле — чуть более 1 триллиона рублей. Таким образом, по итогам четырех месяцев промежуточный дефицит превысил запланированный на весь год (около 2,9 триллиона рублей). По словам аналитиков, это означает, что, чтобы уложиться в дефицит, заложенный в законе о бюджете, правительству РФ нужно будет выдержать бюджет в профиците в оставшиеся месяцы года. Ранее помощник президента Максим Орешкин заявил, что бюджет в оставшейся части года будет профицитным, «что говорит о его устойчивости». «В целом, уровни дефицитов будут около целевых значений. Платежный баланс России продолжает оставаться здоровым, с определенным профицитом текущего счета», — сообщил помощник президента.