«Теперь он беглый трус»: депутат Милонов оценил внесение актера Смольянинова в перечень террористов и экстремистов

Актер Артур Смольянинов (признан иноагентом в РФ) внесен федеральной службой по финансовому мониторингу в перечень террористов и экстремистов.
К настоящему моменту этот человек уже утратил основания причислять себя к числу служителей искусства. Таким мнением в беседе с ФАН поделился депутат Государственной думы Виталий Милонов.
«Как артист, он прекратил свое существование, и начал в качестве беглого труса. Смольянинов — классическое повторение одной и той же истории. Все эти актеры считают, что должны выполнить определенную функцию: уходя из России, громко хлопнуть дверью, театрально закатить истерику, затопать ногами и рассказать, как тут все плохо», — прокомментировал парламентарий.
Виталий Милонов также отметил, что, на его взгляд, Артуру Смольянинову✱ вряд ли стоит рассчитывать на успешную карьеру за рубежом.
«Нужны эти артисты только для короткого эпизода, а не для главной роли. На главную роль их никто не зовет, только в качестве актера массовки: покричать — тебя погладят по голове — забудут. То, что он сейчас вытворяет — попытка напомнить о своем существовании», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он обратил внимание на то, что многих знаменитостей, покинувших Россию, объединяет одно обстоятельство.
«Почему, наши артисты, уехавшие из России, радикализируются? Обычная риторика, с которой их принимали где-то там, уже не годится. От них требуют более жестких заявлений, но их слова никак не воздействуют на российское общество. Просто эти актеры сжигают все мостя. Я очень надеюсь, что Смольянинов не сможет воспользоваться активами в России, которую он так ненавидит, жителей которой призывает уничтожать и поддерживает бандитов, которые убивают русских людей», — заключил народный избранник.
Ранее актриса Алена Яковлева призвала соотечественников начать любить русскую культуру. По ее мнению, российское общество слишком долго увлекалось западными ценностями.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами