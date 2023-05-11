В Минобороны Турции положительно оценили итоги переговоров по зерновой сделке

Переговоры между сторонами зерновой сделки прошли в конструктивном ключе и были полезны, сообщили в Министерстве обороны Турции.
Представители России, Турции, Украины и ООН провели ряд «полезных встреч», говорится в сообщении ведомства. Также в публикации указано, что стороны договорились о продолжении четырехсторонних переговоров.
В течение двух дней дипломаты и представители военных ведомств обсуждали продление сделки, а также создание безопасного коридора для выхода из украинских портов заблокированных там судов.
«Стороны договорились продолжить работу на техническом уровне в четырехстороннем формате, принимающей стороной которого выступит Турция», — добавили в Минобороны Турции.
Ранее в рамках соглашения были возобновлены инспекции судов с зерном. Это было сделано по инициативе турецкой стороны.