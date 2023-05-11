В Минобороны Великобритании сообщили о прибытии на Украину всех обещанных танков Challenger 2

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что все обещанные Украине танки Challenger 2 прибыли на Украину. Об этом он заявил, отвечая на вопросы парламентариев по Украине.
Глава британского оборонного ведомства сообщил, что все танки уже на Украине. Кроме того, прибыли «многие запчасти, многие бронемашины».
Уоллес также отметил, что все крупные поставки Киеву уже осуществлены. По его словам, на них провели обучение и учения — как в Великобритании, так и на Украине.
«Я знаю, что украинские войска используют их», — заявил он.
Ранее минобороны Великобритании подтвердило передачу Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow.