Совет ООН по правам человека планирует создать следственную группу по защите жителей Судана

Нью-Йорк, 11 мая. Совет ООН по правам человека провел специальную сессию по продолжающемуся столкновению в Судане, пишут арабские СМИ.
Заседание прошло в ответ на официальный запрос Великобритании, Норвегии, США и Германии от 5 мая 2023 года.
Международная неправительственная организация Amnesty International по Восточной и Южной Африке приветствовала слушание по Хартуму. Она призвала комиссию урегулировать кризис и обеспечить безопасность граждан восточноафриканской республики.
«Мы повторяем нашу просьбу: совместно с более чем 90 другими организациями создать следственную группу для мониторинга, сбора и сохранения доказательств о нарушениях прав человека и гуманитарного права, которые имели место и продолжают происходить в Судане. Данный аппарат должен иметь возможность выявлять преступников и давать рекомендации для обеспечения справедливости и возмещения ущерба жертвам», — сказано в обращении.
Amnesty International добавила, что масштабы кризисной ситуации в Хартуме требуют создания такой структуры для привлечения ресурсов и решения возникающих в данный момент задач. Он дополнит существующие организации ООН, включая UNITAMS и Управление ООН по правам человека.
Ранее Программа развития Организации Объединенных Наций в Ливии (ПРООН) объявила о запуске нового проекта под названием «Местное миростроительство и устойчивость».