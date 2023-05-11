Глава МИД Чехии Липавский заявил, что пока не видит причин для высылки российского посла

Министерство иностранных дел Чехии не видит причин для высылки российского посла. Об этом сообщил изданию Idnes глава чешского МИД Ян Липавский.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что высылка из страны дипломата не будет шагом навстречу России. Посол необходим на территории государства, чтобы в случае чего вызвать его в соответствующее ведомство.
«Кроме того, и у нас есть дипломатическое присутствие в Москве, хотя это совсем непросто», — заявил Липавский.
Глава МИД Чехии подчеркнул, что на данный момент отношения с Россией заморожены. Прага обвиняет Москву в подрыве безопасности в Европе и желает сохранить с ней минимально возможный контакт.
Ранее президент Чехии Петр Павел предостерег Украину от поспешного контрнаступления. Он призвал ВСУ полностью закончить подготовку.