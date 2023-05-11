РКН примет участие в создании проекта об удалении онлайн-сервисами запрещенного контента

Проект закона об обязательном удалении запрещенного контента цифровыми платформами будет подготовлен при участии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.