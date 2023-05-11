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РКН примет участие в создании проекта об удалении онлайн-сервисами запрещенного контента

Общество
РКН примет участие в создании проекта об удалении онлайн-сервисами запрещенного контента

Проект закона об обязательном удалении запрещенного контента цифровыми платформами будет подготовлен при участии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн.

Законопроект может быть внесен на рассмотрение в Государственную думу до окончания весенний сессии.

Политический деятель пояснил, что достаточно часто можно встретить в разных сервисах, например, музыкальных, экстремистский и русофобский контент. В таких ситуациях начинается работа над блокировкой подобных материалов.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сообщил, что показатели эффективности борьбы с копиями заблокированных сайтов в России возросли.
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