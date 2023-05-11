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В Петербурге на директора школы завели дело за вымогательство взяток с учителей

Происшествия

Директор одной из школ в Невском районе вымогал у учителей деньги, чтобы у них были хорошие условия работы. Часть остальных сотрудников учреждения оказались фиктивными. Об этом ФАН сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Руководство учебного заведения требовало у педагогов деньги. Взаимен им обещали благоприятные условия труда и повышенную премию. Только в декабре прошлого года несколько сотрудников отправили 202 тысячи рублей. Среди них был один фиктивный.

Против директора и двоих его заместителей возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Следователи провели обыски. Полиция разбирается в произошедшем.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело на организаторов экскурсий по крышам. Их обвинили в незаконной предпринимательской деятельности.
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