В Петербурге на директора школы завели дело за вымогательство взяток с учителей

Директор одной из школ в Невском районе вымогал у учителей деньги, чтобы у них были хорошие условия работы. Часть остальных сотрудников учреждения оказались фиктивными. Об этом ФАН сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.