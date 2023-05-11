Лесные пожары в Курганской области стали причиной накрывшего Тюмень смога

Лесные и ландшафтные пожары, еще продолжающиеся на территории региона, населенным пунктам не угрожают. В окрестностях поселений, которые потенциально могут пострадать от огня, проводится регулярное патрулирование. С 7 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.