Лесные пожары в Курганской области стали причиной накрывшего Тюмень смога

Тюмень заволокло дымом из-за лесных и ландшафтных пожаров в соседней Курганской области. Информация об этом появилась в телеграм-канале информационного центра регионального правительства.
Позже, когда изменилось направление ветра, дым рассеялся. Очаги пожаров в окрестностях самой Тюмени задымлением городу не угрожают, сообщает экспертный информационный канал «УралПолит.RU».
В настоящее время в Тюменской области зафиксированы восемь лесных пожаров, два из которых локализованы. Общая площадь возгорания 14 324 гектара. Девять лесных пожаров за последние сутки ликвидированы.
Лесные и ландшафтные пожары, еще продолжающиеся на территории региона, населенным пунктам не угрожают. В окрестностях поселений, которые потенциально могут пострадать от огня, проводится регулярное патрулирование. С 7 мая в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.