«У него прозвище было «Чернушник»»: Пригожин высказался об интервью Ясира аль-Атты о ЧВК «Вагнер»

Командование суданской армии до этого сообщило, что бойцы «оркестра» якобы принимают участие в конфликте на территории африканской страны и что один из «музыкантов» был убит во время противостояния. Издание «Ридус» поинтересовалось у бизнесмена, участвует ли ЧВК «Вагнер» в этом кризисе и какие задачи стоят перед бойцами.