«У него прозвище было «Чернушник»»: Пригожин высказался об интервью Ясира аль-Атты о ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявление суданского генерал-лейтенанта Ясира аль-Атты о присутствии «музыкантов» в Судане и их участии в конфликте на стороне Сил оперативной поддержки.
Командование суданской армии до этого сообщило, что бойцы «оркестра» якобы принимают участие в конфликте на территории африканской страны и что один из «музыкантов» был убит во время противостояния. Издание «Ридус» поинтересовалось у бизнесмена, участвует ли ЧВК «Вагнер» в этом кризисе и какие задачи стоят перед бойцами.
По словам Пригожина, заявления члена переходного Суверенного совета Судана Ясира аль-Атты не соответствуют действительности, поскольку «музыканты» давно ушли из африканской страны.
««Вагнера» в Судане нет. Более того, все те геологические разработки, которые когда-то были в Судане, давным-давно закрыты. Никогда «Вагнер» не влезал во внутриполитические дела в Судане после ухода (экс-президента. — Прим. ФАН) Омара аль-Башира», — сказал бизнесмен, аудиосообщение которого опубликовала его пресс-служба.
Предприниматель добавил, что Ясир аль-Атта писал письма для расстрела демонстрантов, а также рассказывал, как это лучше сделать. Именно этот человек решал, кого убивать, а кого оставлять в живых.
«Поэтому верить этому лгуну нельзя ни в коем случае. Это был человек, которого всегда называли... у него прозвище было «Чернушник»», — подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер».
Пресс-служба Пригожина ранее назвала провокацией вопросы зарубежных СМИ об участии ЧВК «Вагнер» в конфликте на территории Судана. Иностранных журналистов также обвинили в попытке раскачать «суданскую лодку».