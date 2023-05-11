Российская теннисистка Кудерметова прошла в третий круг «Мастерса» в Риме

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над испанской представительницей Нурией Парризас-Диас и пробилась в третий круг турнирной серии «Мастерса» в Риме.
Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился со счетом 7:5, 6:2. В следующем круге Кудерметова встретится с победительницей игры между россиянкой Анастасией Потаповой и представительницей Италии Элизабеттой Кочаретто.
Турнир WTA серии «Мастерс» проходит в столице Италии Риме. Суммарный призовой фонд чемпионата превышает 3,5 миллиона долларов.
Ранее российская теннисистка Анна Калинская обыграла украинскую представительницу Даяну Ястремскую в рамках турнира категории WTA-1000 в Риме.