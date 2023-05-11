Меры приняли, а народ предупредить забыли: Георгий Тесля-Герасимов о «запрете» выезда из ДНР на украинских номерах

В четверг, 11 мая, ДНР отмечает День республики, впервые в составе РФ. Доброволец НМ ДНР, актер и режиссер Георгий Тесля-Герасимов рассказал, что этот день для местных жителей омрачил запрет на выезд из ДНР автомобилей с украинскими номерами.
По его словам, для людей эта мера стала полной неожиданностью. В авторской колонке для ФАН он напомнил, что и сам выступал за замену украинских автомобильных номеров, но со столь резким решением, к которому население было не готово, не согласен.
Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции.
Сначала предупредите, а потом запрещайте. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Сегодня замечательный день — Донецкая народная республика празднует свой день, впервые в составе РФ. И поступило якобы распоряжение не выпускать автомобили на украинских номерах. Люди приезжают, возмущаются, разворачиваются и уезжают. И я их понимаю. Если вы хотите, чтобы люди поменяли украинские номера на российские (что я полностью поддерживаю), то до них надо нормально довести информацию. Например, дать им на это время, сопоставимое с тем, какое его количество действительно потребуется для всей этой бюрократии, а потом уже прикрывать лавочку. А то сначала появляется информация о том, что на замену старых государственных автомобильных номеров жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей отводится срок до 1 января 2026 года, а потом внезапно всех «ставят раком».
Люди, конечно, на нас сегодня смотрят удивленно и очень расстроены вновь открывшимися обстоятельствами. Да еще и в День республики такое случилось! На мой взгляд, это неправильно — предупредить народ забыли, а меры приняли. Местному населению и так тут не просто, они варятся в этих обстрелах. При этом большая часть людей по-прежнему используют украинские номера, потому что они так давно живут и уже привыкли. Сначала предупредите, а потом запрещайте. Надо же хоть немного уважать народ. Мы же его освобождаем. Тем более сроки довольно длительные указывали для замены номеров, и они еще не истекли, но почему-то резко возникла эта непонятная ситуация.
Надо лояльней и с большей чуткостью относиться к местному населению. Я ведь и сам когда-то писал статью о том, что номера необходимо менять. Да, я возмущался, почему до сих пор по нашей территории ездят машины с украинскими номерами. Но делать все надо по уму, как следует доводить информацию до людей. А тут просто день в день утром перед фактом поставили. Я считаю, что это проблема. Еще одна проблема на плечи несчастных людей, которые мечутся между обстрелами в поисках медицинской помощи и пропитания.