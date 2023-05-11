Меры приняли, а народ предупредить забыли: Георгий Тесля-Герасимов о «запрете» выезда из ДНР на украинских номерах

Люди, конечно, на нас сегодня смотрят удивленно и очень расстроены вновь открывшимися обстоятельствами. Да еще и в День республики такое случилось! На мой взгляд, это неправильно — предупредить народ забыли, а меры приняли. Местному населению и так тут не просто, они варятся в этих обстрелах. При этом большая часть людей по-прежнему используют украинские номера, потому что они так давно живут и уже привыкли. Сначала предупредите, а потом запрещайте. Надо же хоть немного уважать народ. Мы же его освобождаем. Тем более сроки довольно длительные указывали для замены номеров, и они еще не истекли, но почему-то резко возникла эта непонятная ситуация.