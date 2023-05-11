Mysl Polska: США не поддержат Польшу в возможном противостоянии с Россией

Польше грозит единоличное противостояние с Россией в случае поражения Украины. Об этом говорится в материале Mysl Polska.
Автор статьи подчеркивает, что конфронтация Варшавы и Москвы может стать опасной для поляков. США не станут помогать Польше с теми же усилиями, что и Украине, поскольку будут заняты борьбой с Китаем, уверен обозреватель издания.
«Украина терпит поражение, а в другой части мира вспыхивает военное столкновение Китая и США. Продолжат ли американцы оказывать помощь – уже не Украине, а Польше?» — задается вопросом польский журналист.
По его словам, в таком случае Варшава останется один на один с Россией, в отношениях с которой прослеживаются признаки конфликта.
Ранее полякам предложили использовать название Крулевец для наименования российского города Калининграда. Власти назвали причиной этой инициативы необходимость борьбы с русским влиянием.