В Новосибирской области подросток решил отомстить приемному отцу и убил топором его родную дочь

В Искитимском районе под Новосибирском подросток убил родную дочь своего приемного отца. Таким образом он хотел ему отомстить. Об этом сообщает «КП-Новосибирск».
По данным издания, парня усыновили около года назад. Семейная пара воспитывала более 10 детей, большинство были приемными. По достижении одного из детей 18 лет, супруги брали опеку над другими сиротами. Накануне трагедии между главой семьи и подростком произошла ссора из-за денег, юноша обвинил родителя в том, что тот живет за его счет. После этого отец забрал у него 100 рублей.
Молодой человек решился на месть, взял топор-колун и утром зашел в баню, где спала его сверстница — родная дочь опекуна. Она приехала из Новосибирска на праздники.
Подозреваемый нанес несколько ударов по голове жертвы, после чего испугался и попытался привести сестру в сознание. Но девушка уже скончалась от полученных травм. Затем преступник поставил орудие на место, переоделся и отправился на прогулку. К его возвращению дома уже работали сотрудники правоохранительных органов.
Ранее петербургский блогер убил несовершеннолетнюю подругу вместе со своей приятельницей и закопал тело в заранее подготовленной могиле.