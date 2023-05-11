В Новосибирской области подросток решил отомстить приемному отцу и убил топором его родную дочь

По данным издания, парня усыновили около года назад. Семейная пара воспитывала более 10 детей, большинство были приемными. По достижении одного из детей 18 лет, супруги брали опеку над другими сиротами. Накануне трагедии между главой семьи и подростком произошла ссора из-за денег, юноша обвинил родителя в том, что тот живет за его счет. После этого отец забрал у него 100 рублей.