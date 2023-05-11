Замглавы Минфина Моисеев назвал формирование рынка условием для новой большой приватизации

Новая большая приватизация в России будет запущена после формирования рынка. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
Моисеев отметил, что никто ни выступает против проведения в России новой приватизации. По его словам, для начала нужно исполнить ряд поручений президента по формированию перечня собственных инвесторов.
«Я считаю, что большая приватизация должна будет состояться, но надо понять, кому продавать. Если сейчас продавать, то это будет похоже на историю 94 года», — сказал Моисеев.
Замглавы ведомства призвал сформировать рынок активных российских инвесторов. Это должно позволить избежать залоговых аукционов 1994 года, повторения которых никто не хочет, резюмировал Моисеев.
Накануне Минфин России сообщил о сокращении нефтегазовых доходов России за январь-апрель на 52% до 2,282 триллиона рублей. Дефицит бюджета составил 3,424 триллиона рублей.