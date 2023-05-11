Экс-посол ЛНР Мирошник: Запад и Украина не могут предсказать ответ России на удары БПЛА по Кремлю

Запад и Украина не могут просчитать шаги, которые предпримет Россия после недавней провокации с ударом дронов по Кремлю. Такое мнение выразил в беседе с SM News бывший чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Эксперт отметил, что там не понимают, куда Россия нанесет удар. Запад и киевский режим не понимают, как Москва воспользуется изменившейся политической ситуацией и сбросом иммунитетов, обязательств и прочего, указал он.
«Сейчас ожидания этого контрнаступа, он готовится, сейчас то, что я вижу, и глазами собратьев на передовой, идет движение, идет концентрация вооруженных сил», — сообщил Мирошник.
Экс-посол указал, что речь может идти о подготовке нескольких направлений. Он исключил вероятности попытки украинских военных ударить по северу ЛНР и признал, что российские военные действуют грамотно и эффективно.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что США не были предупреждены об атаке БПЛА на Кремль.