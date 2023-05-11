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Лидер «Би-2» назвал поклонников животными и пообещал не возвращаться в Россию

Шоу-бизнес
Лидер «Би-2» назвал поклонников животными и пообещал не возвращаться в Россию

Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева, не вернется в Россию. Музыкант резко негативно высказался о жителях страны и подчеркнул, что они «перечеркнули все свои достижения». Соответствующие заявления исполнитель опубликовал в своих социальных сетях.

В комментариях поклонники стали с критикой высказываться в адрес Бортника. На некоторые сообщения он ответил, при этом оскорбив россиян.

«Вы превратились в животных, с условными рефлексами произношения слов, но без всякой связи между ними», – подчеркнул музыкант.

В других публикациях он назвал русских «убийцами», признавшись, что не доволен Россий в нынешней форме, которая вызывает в нем «омерзение и брезгливость». Сами поклонники недоумевают, почему певец испытывает так много негатива к стране.

Стоит отметить, что Бортник, как и многие другие звезды, уехал за границу. Среди них оказалась и певица Монеточка✱*. На нее в Москве завели административное дело.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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