Лидер «Би-2» назвал поклонников животными и пообещал не возвращаться в Россию

Лидер рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный под псевдонимом Лева, не вернется в Россию. Музыкант резко негативно высказался о жителях страны и подчеркнул, что они «перечеркнули все свои достижения». Соответствующие заявления исполнитель опубликовал в своих социальных сетях.
В комментариях поклонники стали с критикой высказываться в адрес Бортника. На некоторые сообщения он ответил, при этом оскорбив россиян.
«Вы превратились в животных, с условными рефлексами произношения слов, но без всякой связи между ними», – подчеркнул музыкант.
В других публикациях он назвал русских «убийцами», признавшись, что не доволен Россий в нынешней форме, которая вызывает в нем «омерзение и брезгливость». Сами поклонники недоумевают, почему певец испытывает так много негатива к стране.
Стоит отметить, что Бортник, как и многие другие звезды, уехал за границу. Среди них оказалась и певица Монеточка✱*. На нее в Москве завели административное дело.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами