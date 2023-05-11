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ФК «Барселону» оштрафовали на 15,7 млн евро за нарушения в выплатах игрокам

Спорт
ФК «Барселону» оштрафовали на 15,7 млн евро за нарушения в выплатах игрокам

Испанская налоговая служба оштрафовала клуб «Барселона» на 15,7 миллиона евро из-за нарушений в выплатах футболистам, пишет Marca со ссылкой на El Confidencial.

Источник сообщает, что нарушения заключаются в сокрытии арендной цены предоставленных футболистам автомобилей Audi и стоимости чартерных рейсов.

Кроме того, в процессе расследования установлено, что руководство «Барселоны» неправильно просчитали сумму компенсации бывшим игрокам клуба Арда Турану (1,3 млн евро) и Алексу Сонгу (3,5 млн евро).

Ранее туринскому футбольному клубу «Ювентус» временно вернули пятнадцать очков в итальянском чемпионате, которых он лишился из-за финансовых махинаций.
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