Пожар в Томске оставил без жилья четыре семьи

В настоящее время в доме значится девять нерасселенных квартир, из которых семь являются муниципальными. Наниматель одной из муниципальных квартир сейчас живет в маневренном фонде, дожидаясь расселения. В сгоревшем здании проживало четыре семьи, у одной семьи квартира была в собственности, остальные три занимали муниципальные помещения, рассказали в мэрии.