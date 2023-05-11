Пожар в Томске оставил без жилья четыре семьи

Возгорание произошло вчера в Томске в переулке Урожайный, 25 а. Представители администрации Ленинского района встретились с семьями, которые лишились жилья из-за пожара. Об этом сообщили в томской мэрии.
Как пишет tomsk.aif.ru, уничтоженный пожаром деревянный двухэтажный дом с 21 квартирой был построен еще в 1948 году, а в 2014 году его признали аварийным.
В настоящее время в доме значится девять нерасселенных квартир, из которых семь являются муниципальными. Наниматель одной из муниципальных квартир сейчас живет в маневренном фонде, дожидаясь расселения. В сгоревшем здании проживало четыре семьи, у одной семьи квартира была в собственности, остальные три занимали муниципальные помещения, рассказали в мэрии.
Сотрудники городской администрации разъяснили погорельцам порядок получения помещений в маневренном фонде. Кроме того, специалисты рассказали, какая поддержка после пожара положена в соответствии с законодательством и предложили оказать помощь в сборе требуемой документации.