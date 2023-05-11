Военкор Котенок: в Киеве уже понимают, что Украина движется прямиком в ад

По данным европейских СМИ, страны Запада поставили с декабря на Украину более 200 танков и 300 боевых машин пехоты для подготовки контрнаступления ВСУ. По мнению военного эксперта Юрия Котенка, при этом в Киеве все равно понимают, что движутся к неизбежному поражению.
По словам источников агентства Bloomberg, на данном этапе успех ВСУ зависит от «координации действий пехоты, бронетехники, саперов и противовоздушной обороны». А также от того, чтобы поставленная Киеву техника была использована максимально эффективно. При этом численность украинских войск, по оценке эксперта Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, составляет примерно 700 тысяч человек. Часть из украинских подразделений оснащена западным вооружением, другая — советским, которое Киеву передали страны бывшего Варшавского договора.
Между тем, считают военные аналитики, если контрнаступление ВСУ окажется неудачным, то конфликт может зайти в очередной «зимний тупик». А со стороны Запада может усилиться давление на Киев с целью заставить Украину отказаться от территорий в рамках соглашения о прекращении огня. По данным Bloomberg, из-за помощи Украине запасы вооружений многих стран Евросоюза сегодня «почти иссякли».
Как сообщил ФАН военный аналитик Юрий Котенок, те усилия, которые коллективный Запад предпринимает для оснащения украинской армии, пока что не приносят желаемого результата.
«Сегодня Запад активно продолжает попытки организовать «смешанное» вооружение для ВСУ, сделать некий гибрид из остатков старых советских вооружений и более новых натовских. На мой взгляд, те усилия, которые Запад предпринимает для оснащения украинской армии, пока что не приносят желаемого результата. Российские силы успешно борются и с новой западной бронетехникой, и с теми единицами авиации, которые поставляют Киеву страны Восточной Европы. Так, совсем недавно нашим военным удалось сбить Су-27 в районе Изюма, который нес противорадиолокационные ракеты, пытаясь вскрыть нашу систему ПВО, обнаружить РЛС или пусковые установки. Тем не менее, наши военные его вполне успешно «уронили», — отметил военный аналитик.
По мнению эксперта, российским военным ни в коем случае не стоит расслабляться и ослаблять хватку.
«Более того, наши военные смогут достичь результата только при одном условии — если мы будем переносить удары по военным объектам и логистике вглубь территории противника. Собственно говоря, это сейчас и происходит на наших глазах — наши силы успешно бьют по складам боеприпасов и расположениям живой силы противника в Донецкой области, а также в Черниговской, Харьковской, Сумской и Запорожской. Нам необходимо пошагово отодвигать угрозу со стороны ВСУ», — отметил он.
Но, конечно, без продвижения на земле это невозможно сделать, какими бы наши войска ни обладали мощностями в авиации, указал Котенок.
«Сейчас идет кропотливая боевая работа, в том числе — с тем «гибридно» вооруженным противником, которого видят перед собой наши военные. На мой взгляд, очень важен следующий момент. Да, Зеленский еще продолжает мотаться с визитами по Европе, «говорящие головы» в Киеве еще продолжают нагло выступать, но оптимизма-то у них в последнее время явно поубавилось. Все-таки в Киеве зреет понимание того, что «сколько веревочке ни виться, а конец-то все равно близок». Украина прямо у нас на глазах идет прямиком в ад. То есть, она идет прямиком к поражению, к тому состоянию, на которое она сама себя обрекла, пустившись во все тяжкие после госпереворота 2014-го. Она предала и веру, и принципы добрососедства, и вообще все, что только можно». — сообщил Котенок.
Ее лидеры — военные преступники, продолжают пытаться всеми силами затянуть Украину в НАТО, продолжил он.
«На западе Киеву все еще обещают какие-то «заманушки», «пряники», «открытые двери в альянс» и т. д., но это, по сути, вечный процесс. Для коллективного Запада гораздо удобнее иметь Украину в качестве именно «выженного поля». А также в качестве полигона для своих новейших вооружений, на котором проводится боевое слаживание военных структур НАТО. Это необходимо Западу для того, чтобы потом начать говорить с Россией уже совсем по-другому, оказывать на нее давление по всему периметру наших границ. Нас будут пытаться расшатать, распылить наши силы и т. д. Так было и во время Крымской войны, а сейчас возможности у противника не уменьшились, а кратно возросли. А Украина — это просто полигон, плацдарм для противостояния с РФ. Сами по себе украинцы Западу не нужны, они — лишь расходный материал», — заключил военный эксперт Котенок.
Напомним, как заявил 10 мая президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ потребуется «еще немного времени», чтобы подготовиться к контрнаступлению. По его словам, украинские войска могут начать наступление уже сейчас, но это приведет к большим потерям, что неприемлемо. «Поэтому нам нужно еще немного подождать», – добавил он. При этом Зеленский заявил, что, хотя войска полностью готовы к боевым действиям, ВСУ все еще испытывают нехватку «в некоторых вещах». Например, Киеву остро не хватает западной бронетехники, которая поступает на Украину партиями. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать и вторую.