Военкор Котенок: в Киеве уже понимают, что Украина движется прямиком в ад

Напомним, как заявил 10 мая президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ потребуется «еще немного времени», чтобы подготовиться к контрнаступлению. По его словам, украинские войска могут начать наступление уже сейчас, но это приведет к большим потерям, что неприемлемо. «Поэтому нам нужно еще немного подождать», – добавил он. При этом Зеленский заявил, что, хотя войска полностью готовы к боевым действиям, ВСУ все еще испытывают нехватку «в некоторых вещах». Например, Киеву остро не хватает западной бронетехники, которая поступает на Украину партиями. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать и вторую.