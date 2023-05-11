Чавушоглу: дорожная карта урегулирования отношений станет основой для встречи президентов Сирии и Турции

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу высказался о возможной встрече президента своей страны с его коллегой из Сирийской Арабской Республики (САР) Башаром Асадом. Дипломат сделал это заявление в эфире телеканала A Haber по итогам важной четырехсторонней встречи в Москве.
Руководители МИД Турции, Сирии, России и Ирана провели переговоры об урегулировании ситуации в арабской республике накануне. Их встреча проходила за закрытыми дверями, чтобы каждый из дипломатов мог открыто высказать свою позицию.
По словам Чавушоглу, приоритетное внимание на переговорах было уделено вопросам безопасности границ и территориальной целостности Сирии. Кроме того, были рассмотрены темы возвращения беженцев на Родину, оказания гуманитарной помощи САР, стабилизации обстановки внутри страны и возобновления политического процесса.
Министр рассказал, что в ближайшее время участники переговоров намерены разработать дорожную карту развития турецко-сирийских связей и создать рабочую группу, которая будет курировать все сопутствующие вопросы. В нее намерены включить представителей военных ведомств и разведывательных служб.
При этом Чавушоглу не исключил и того, что Реджеп Тайип Эрдоган (или другой президент, в зависимости от результатов предстоящих выборов) и Башар Асад проведут личную встречу.
«Мы продолжим контакты на уровне глав МИД. После того как будет разработана дорожная карта и сформирована необходимая основа, возможны переговоры на уровне лидеров», — сказал министр.
На данный момент турецкие силы при содействии лояльных им вооруженных формирований все еще удерживают северные регионы Сирийской Арабской Республики. В Анкаре утверждают, что не имеют притязаний на земли соседей, однако озабочены вопросом безопасности. В частности, наряду с силами «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) турки противостоят «рабочей партии Курдистана», которую объявили террористической группировкой.
Несмотря на то, что основные силы ИГ✱ в Сирии при поддержке РФ были разбиты, курдские группировки, поддерживаемые США, захватили богатые на природные ископаемые регионы Заевфратья. Их столкновения с протурецкими силами еще более дестабилизируют обстановку в пострадавшей от войны Сирии и приводят к нанесению дополнительного ущерба местному населению.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация