Чавушоглу: дорожная карта урегулирования отношений станет основой для встречи президентов Сирии и Турции

Несмотря на то, что основные силы ИГ✱ в Сирии при поддержке РФ были разбиты, курдские группировки, поддерживаемые США, захватили богатые на природные ископаемые регионы Заевфратья. Их столкновения с протурецкими силами еще более дестабилизируют обстановку в пострадавшей от войны Сирии и приводят к нанесению дополнительного ущерба местному населению.