Украинская армия потеряла 190 своих силовиков на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.
Российская авиация и артиллерия нанесли поражение украинским силовикам на Купянском направлении в районе населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Новоселовское. ВСУ потеряли порядка 125 бойцов, четыре автомобиля и САУ «Акация».
На Краснолиманском направлении противник был поражен огнем артиллерии близи населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Серебрянка. Украинские войска потеряли 65 военнослужащих, две бронемашины и гаубицы Д-20 и Д-30.
ВСУ также понесли потери на Донецком направлении. Там подразделения украинской армии потеряли около 230 бойцов.