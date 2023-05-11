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ВСУ за сутки потеряли 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Армия
ВСУ за сутки потеряли 190 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Украинская армия потеряла 190 своих силовиков на Купянском и Краснолиманском направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российская авиация и артиллерия нанесли поражение украинским силовикам на Купянском направлении в районе населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Новоселовское. ВСУ потеряли порядка 125 бойцов, четыре автомобиля и САУ «Акация».

На Краснолиманском направлении противник был поражен огнем артиллерии близи населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Серебрянка. Украинские войска потеряли 65 военнослужащих, две бронемашины и гаубицы Д-20 и Д-30.

ВСУ также понесли потери на Донецком направлении. Там подразделения украинской армии потеряли около 230 бойцов.
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