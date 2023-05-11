В Ярославле подросток насмерть забил 48-летнего мужчину после ссоры в маршрутке

В одной из ярославских маршруток вспыхнула ссора между 15-летним подростком и 48-летним мужчиной, которая переросла в драку на остановке. Юноша нанес мужчине несколько ударов, от которых тот упал и не мог встать. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Известно, что погибший работал вахтовым методом в Москве. У него остались жена и полуторагодовалый сын, сообщает сетевое издание «ЭХО76». Что стало причиной конфликта, закончившегося так трагически, осталось неизвестным.
Против подростка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Поскольку юноша еще не достиг совершеннолетия, то даже в случае доказательства вины ему будет грозить максимум 10 лет лишения свободы.