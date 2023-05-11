В Ярославле подросток насмерть забил 48-летнего мужчину после ссоры в маршрутке

В одной из ярославских маршруток вспыхнула ссора между 15-летним подростком и 48-летним мужчиной, которая переросла в драку на остановке. Юноша нанес мужчине несколько ударов, от которых тот упал и не мог встать. От полученных травм мужчина скончался на месте.