Бастрыкин: в Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина обнаружили схрон с боеприпасами

Тайник с боеприпасами, с помощью которых взорвали машину писателя Захара Прилепина, находился в Подмосковье. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Стоит отметить, что во время инцидента публицист не погиб. По сообщениям главы Минздрава Михаила Мурашко, он находится в больнице и ему оказали всю необходимую помощь. Тем не менее говорить о выписке рано. Сам Прилепин планирует продолжить службу по контракту после случившегося.
Обвиняемого в покушении на писателя арестовали. По данным правоохранителей, им оказался Александр Пермяков. Мужчину заключат под стражу на срок в два месяца.