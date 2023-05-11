Бастрыкин: в Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина обнаружили схрон с боеприпасами

Стоит отметить, что во время инцидента публицист не погиб. По сообщениям главы Минздрава Михаила Мурашко, он находится в больнице и ему оказали всю необходимую помощь. Тем не менее говорить о выписке рано. Сам Прилепин планирует продолжить службу по контракту после случившегося.