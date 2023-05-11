Работница в Кузбассе отсудила у шахты около 350 тысяч рублей за незаконное увольнение

Жительница Таштагола Кемеровской области добилась выплаты возмещения морального вреда в размере 348 000 рублей за незаконное увольнение. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП Кузбасса.
Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», истица трудилась на шахте аппаратчиком химводоочистки участка трубопроводов и очистки шахтных вод. После прохождения медосмотра оказалось, что у работницы развилось профессиональное заболевание. После этого сотрудницу отстранили от работы, якобы из-за вредного фактора трудовой деятельности – шума, рассказали в региональном УФССП.
Однако специалисты установили, что протокол проведения исследований, измерений оценки шума, а также итоги специальной оценки труда рабочего места были признаны недействительными. Женщина обратилась в суд, потребовав от предприятия компенсации морального вреда. Таштагольским горсудом иск был удовлетворен, поделились в пресс-службе ведомства.