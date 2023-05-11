Работница в Кузбассе отсудила у шахты около 350 тысяч рублей за незаконное увольнение

Как пишет информационно-деловой портал «Сiбдепо», истица трудилась на шахте аппаратчиком химводоочистки участка трубопроводов и очистки шахтных вод. После прохождения медосмотра оказалось, что у работницы развилось профессиональное заболевание. После этого сотрудницу отстранили от работы, якобы из-за вредного фактора трудовой деятельности – шума, рассказали в региональном УФССП.