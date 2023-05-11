Южная Корея планирует частично отменить ковидные ограничения с 1 июня

Южная Корея приняла решение с 1 июня отменить большую часть коронавирусных ограничений, действующих в стране с начала пандемии. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Власти страны понизят уровень опасности коронавируса с «серьезной» до «тревожной». Теперь больные должны будут находиться в изоляции пять дней вместо семи.
Ношение масок останется обязательным только в медицинских учреждениях. Отменяется рекомендация о проведении ПЦР-теста для въезда и по прибытии.
Гражданам России для визита в страну после отмены ограничений достаточно получить электронное разрешение на поездку K-ETA, а также подать заявку на изготовление QR-кода.
Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19.