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Южная Корея планирует частично отменить ковидные ограничения с 1 июня

Общество
Южная Корея планирует частично отменить ковидные ограничения с 1 июня

Южная Корея приняла решение с 1 июня отменить большую часть коронавирусных ограничений, действующих в стране с начала пандемии. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Власти страны понизят уровень опасности коронавируса с «серьезной» до «тревожной». Теперь больные должны будут находиться в изоляции пять дней вместо семи.

Ношение масок останется обязательным только в медицинских учреждениях. Отменяется рекомендация о проведении ПЦР-теста для въезда и по прибытии.

Гражданам России для визита в страну после отмены ограничений достаточно получить электронное разрешение на поездку K-ETA, а также подать заявку на изготовление QR-кода.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19.
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