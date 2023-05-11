Около десяти человек пострадали из-за наводнения в конголезской провинции Северное Киву

Киншаса, 11 мая. Порядка десяти жителей Демократической Республики Конго (ДРК) стали жертвами оползня в провинции Северное Киву.
Сильные ливни спровоцировали эрозию почвы, которая привела к природному катаклизму в деревне Мирингати на территории региона Луберо. Об этом сообщил глава местной администрации.
Аналогичная трагедия произошла в Нигерии. Шторм уничтожил населенный пункт в штате Дельта на юге республики. Стихийное бедствие разрушило нескольких жилых домов, пострадали более 12 человек.
Несчастье коснулось и других республик. Свыше 4000 семей в западной части Бурунди, в городе Гатумба на границе с ДРК, остались без крыши над головой из-за разбушевавшейся стихии.