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Около десяти человек пострадали из-за наводнения в конголезской провинции Северное Киву

Весь мир
Около десяти человек пострадали из-за наводнения в конголезской провинции Северное Киву

Киншаса, 11 мая. Порядка десяти жителей Демократической Республики Конго (ДРК) стали жертвами оползня в провинции Северное Киву.

Сильные ливни спровоцировали эрозию почвы, которая привела к природному катаклизму в деревне Мирингати на территории региона Луберо. Об этом сообщил глава местной администрации.

Аналогичная трагедия произошла в Нигерии. Шторм уничтожил населенный пункт в штате Дельта на юге республики. Стихийное бедствие разрушило нескольких жилых домов, пострадали более 12 человек.

Несчастье коснулось и других республик. Свыше 4000 семей в западной части Бурунди, в городе Гатумба на границе с ДРК, остались без крыши над головой из-за разбушевавшейся стихии.

Ранее более 9000 жителей Руанды потеряли дома в результате наводнений, еще 131 человек погиб. Правительство уже организовало убежище для жертв катастрофы, пострадавшим оказывается медицинская помощь за счет бюджета. Власти страны выделили около 100 млн долларов на ликвидацию последствий катастрофы.
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