Около десяти человек пострадали из-за наводнения в конголезской провинции Северное Киву

Ранее более 9000 жителей Руанды потеряли дома в результате наводнений, еще 131 человек погиб. Правительство уже организовало убежище для жертв катастрофы, пострадавшим оказывается медицинская помощь за счет бюджета. Власти страны выделили около 100 млн долларов на ликвидацию последствий катастрофы.