Стоматолог Автандилян перечислила самые необходимые товары для здоровья зубов

Для обеспечения здоровья зубов щетки и пасты недостаточно. Стоматолог Луиза Автандилян В беседе с изданием «Газета.Ru» указала на основные товары для защиты полости рта.
Она обратила внимание на тип щетки, который необходим для человека. По ее мнению, нужно использовать монопучковой вариант. Им удобнее убирать частички пищи из межзубных промежутков. Дополнительно стоит приобрести зубную нить и ирригатор.
Помимо этих средств, важно приобрести ополаскиватель для полости рта. Он укрепляет зубную эмаль. Химические компоненты в составе позволяют снизить кислотность во рту.
Стоматологический гель также станет отличным приобретением. При воспалении десен он уничтожает основные штаммы бактерий, уверена стоматолог.
Проблемы с зубами могут возникнуть из-за некоторых привычек. По мнению Автандилян, частые перекусы вредят ротовой полости.