Минобороны Великобритании подтвердило передачу Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow

Лондон готов передать Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, заявил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
Глава военного ведомства подтвердил, что Украина получит британские ракеты Storm Shadow. Дальность передаваемых Киеву вооружения может достигать 300 километров.
Ранее канал CNN сообщал, что поставка ВСУ ракет, способных наносить удары по российской территории, полностью «меняет правила игры». Американский чиновник заявил журналистам, что Киев дал Лондону гарантии неприменения этого оружия для подобных целей.